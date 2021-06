Un altro incidente mortale sul lavoro in Piemonte, nel Biellese. Un uomo di quarantasette anni, contitolare di una piccola azienda di Crevacuore, la Colordue, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una catasta di materiale del peso di una tonnellata. Soccorso dal 118 dopo l’incidente sul lavoro, le condizioni del 47enne sono apparse subito molto gravi. È stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Novara, dove però è morto poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione per le gravissime ferite riportate. Sul posto, per le verifiche del caso, sono intervenuti gli addetti dello Spresal e i carabinieri. La vittima era residente a Coggiola, nella provincia di Biella.

Ieri un altro incidente mortale in Sicilia – L’incidente mortale sul lavoro alla Colordue è solo l’ultima di una catena di drammi registrati dall’inizio dell’anno. Sempre nel Biellese, stamane c’è stato un secondo incidente sul lavoro. Vittima un anziano uomo di 83 anni che è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con il trattore. Di ieri invece un altro incidente mortale, questa volta in Sicilia: un uomo di 52 anni, Fabio Vaccarella, è morto nella zona nord di Siracusa. L'operaio era impegnato in un intervento di saldatura nell'attività commerciale di un congiunto ma, per cause al vaglio della polizia, è saltato il disco del flex finito sul corpo del 52enne, rimasto gravemente ferito. Trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa, l'uomo è deceduto poco dopo.