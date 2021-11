Biella, investito e ucciso mentre è in monopattino sulla provinciale: viaggiava in un tratto buio La tragedia è avvenuta a Roppolo. La vittima, 33enne di Dorzano, stava percorrendo un tratto di strada particolarmente buio a bordo del monopattino quando è stato travolto.

immagine di repertorio

Tragico incidente poco fa a Roppolo, in provincia di Biella. Una persona, di 33 anni, residente a Dorzano, stava percorrendo la strada Provinciale a bordo di un monopattino, quando è stato investito da un’auto. Secondo le prime informazioni l’incidente è avvenuto in un tratto di strada particolarmente buio. A seguito dell’urto l’uomo è finito contro un muretto che delimita il cortile di una vicina pescheria: sarebbe morto sul colpo. Sul posto carabinieri e 118. Si tratta del primo incidente mortale del Biellese in cui è coinvolto un monopattino.

Chi era la vittima

La vittima aveva 33 anni e, secondo quanto appreso, viaggiava senza casco e senza giubbotto catarifrangente. Figlio unico, le forze dell'ordine non sono ancora riusciti a rintracciare i famigliari. Secondo quanto appreso, viaggiava senza casco e senza giubbotto catarifrangente. Dopo l'incidente sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provveduto a intubarlo sul posto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

