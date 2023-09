Biella, incendio in una casa: morta donna di 54 anni Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri e a dare l’allarme è stata una vicina di casa della donna. I Vigili del Fuoco sono accorsi immediatamente ma non sono riusciti a salvare la 54enne.

Una donna di 54 anni è morta nell'incendio della casa dove abitava in frazione Frieri, a Mosso di Valdilana, in provincia di Biella. Il rogo è divampato ieri, poco prima di mezzanotte. I Vigili del Fuoco di Ponzone, Cossato e di Biella hanno immediatamente raggiunto il paese e sono entrati nell'abitazione in fiamme trovando la donna esanime. La 54enne è stata portata all'esterno e sono state condotte le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori che, nonostante i tentativi per rianimarla, hanno purtroppo dovuto costatarne il decesso.

L'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri, quando una donna di Valdilana ha chiamato i pompieri per segnalare che era scoppiato un incendio in un’abitazione a Mosso, località Frieri.

Sul posto si sono tempestivamente portate diverse squadre dal comando dei Vigili del Fuoco di Biella e dai distaccamenti di Ponzone e Cossato. Venuti a conoscenza del fatto che all'interno dell'abitazione avrebbe potuto esserci una donna, i pompieri sono entrati ed hanno fatto un'attenta ispezione di tutti i locali riuscendo effettivamente a individuare la residente. Purtroppo la sventurata era già incosciente e i successivi tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora in fase d’accertamento origine e cause dello sviluppo del grave incendio. La notizia della scomparsa della donna si è rapidamente diffusa in tutto il paese e la valle destando sgomento e cordoglio.