Base jumper si lancia davanti alla compagna ma precipita e muore, tragedia in Val Badia A dare l’allarme è stata la compagna con la quale l’uomo stava trascorrendo una vacanza in Alto Adige. La vittima è un base jumper finlandese di 33 anni che era salito in quota sulla cima del Piz da Lech.

A cura di Antonio Palma

Un base jumper è morto oggi in Val Badia a causa di uno spaventoso incidente dopo essersi lanciato dalla cima del Piz da Lech, una strada ferrata in Alta Badia, nel territorio del comune di Corvara in Badia, in provincia di Bolzano. La vittima è un base jumper finlandese di 33 anni che era salito in quota con la ferrata che porta alla cima intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 14 giugno, e poco dopo si era lanciato come previsto.

A dare l'allarme è stata la compagna con la quale stava trascorrendo una vacanza in Alto Adige. Secondo quanto ricostruito finora, lei era salita con lui in quota utilizzando la ferrata e poi lo aveva visto lanciarsi con tuta e paracadute prima di scendere a piedi. Quando è tornata giù però la donna ha capito che gli era accaduto qualcosa non vedendolo scendere a valle.

La donna si è subito rivolta alle autorità locali spiegando l'accaduto e facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'elicottero dell'Aiut Alpin e il soccorso alpino dell'Alta Badia ma purtroppo ogni tentativo di salvare il Base jumper si è rivelato vano.

Leggi anche Precipita dal balcone mentre stende il bucato: donna muore sul colpo a Silvi

Dopo alcune ricerche in volo, nel pomeriggio, dall'alto, i soccorritori hanno individuato l'uomo esanime in un canalone nella Val Mezdì, una zona impervia da raggiungere. I soccorsi si sono dovuti calare dall'elicottero con il verricello e poi raggiungere il punto esatto a piedi con un intervento piuttosto complesso a causa della neve ancora presente nel canalone. A quel punto però hanno solo potuto constatare la morte del trentatreenne turista finlandese.

Sempre con l'aiuto dell'elicottero, il corpo del base jumper infine è stato recuperato e portato a valle. La salma è stata trasportata poco dopo le 17 a Corvara, dove è a disposizione delle autorità per eventuali accertamenti.