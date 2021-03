Stamattina, 23 marzo, è apparso un altro richiamo nell'apposita sezione del Ministero della Salute. Sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Céréal BIO Raw Bar zenzero al limone di Nutrition & Santé Italia. Il motivo è un rischio chimico, come si evince nella scheda relativa all'allerta alimentare. La data dei controlli è quella del 22 marzo 2021. La denominazione di vendita esatta del prodotto in questione è Céréal BIO Raw Bar zenzero al limone, mentre il marchio del prodotto è Céréal BIO e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Nutrition & Santé Italia S.p.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Meraviglie, mentre il nome del produttore è Meraviglie S.r.l., con sede dello stabilimento i via del Commercio 16 a Sommacampagna (VR).

I lotti richiamati

Quelli che seguono sono i numeri dei lotti di produzione:

L030621: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 giugno 2021 e unità di vendita da 35 grammi

L221021: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 ottobre 2021 e unità di vendita da 35 grammi

Rischio chimico

Dunque i due lotti sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati per la possibile presenza di ossido di etilene nello zenzero superiore ai limiti consentiti dalla legge. Come già successo nei precedenti richiami, nelle avvertenze viene chiesto di riportare eventuali confezioni di questi due lotti nei punti vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800018124, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Ovviamente se si è in possesso di tali lotti, non vanno consumati.