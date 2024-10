video suggerito

Bari, uomo muore durante un massaggio tantrico: disposta l'autopsia L'uomo avrebbe accusato un improvviso malore durante il trattamento. La massaggiatrice, accortasi della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo per il 60enne non c'è stato nulla da fare.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 60 anni è morto all’interno di un appartamento del rione Libertà, a Bari, durante una seduta di massaggio tantrico. La notizia, che ha comprensibilmente sconvolto la città, ha portato l’autorità giudiziaria ad aprire un’indagine per chiarire cosa sia accaduto. Per questa ragione il pm Celeste Morea ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita dal professor Francesco Introna presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. L’obiettivo è chiarire le cause del decesso e stabilire se vi siano eventuali responsabilità.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore durante il trattamento. La massaggiatrice, accortasi della gravità della situazione, avrebbe immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti dovranno ora stabilire se il decesso sia correlato al massaggio tantrico o se il sessantenne soffrisse di preesistenti patologie che abbiano concorso all’evento fatale.

Cosa è un massaggio tantrico

Il massaggio tantrico è una pratica che nasce dal tantra, una tradizione spirituale di origini indiane. Questo tipo di massaggio si basa su un approccio olistico, con l'obiettivo di risvegliare l'energia vitale (nota come "kundalini") e portare armonia tra corpo, mente e spirito. Durante il massaggio tantrico, l'attenzione è rivolta alla connessione profonda con il proprio corpo e al rilascio di tensioni, attraverso movimenti lenti e consapevoli, spesso includendo anche l'uso della respirazione. A differenza dei massaggi terapeutici tradizionali, il massaggio tantrico mira a favorire la consapevolezza sensoriale, migliorare l'intimità con sé stessi e talvolta anche con il partner, in un contesto di rispetto e cura. Tuttavia, è importante ricordare che il massaggio tantrico non si riduce all'aspetto sessuale, sebbene alcune pratiche possano coinvolgere la sfera della sessualità in modo sacro, ponendo enfasi sulla connessione e sull'energia vitale più che sul piacere fisico.