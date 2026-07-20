Bari, si cerca il vincitore dei 596mila euro al SuperEnalotto mai incassati: gli rimangono 20 giorni

Il fortunato giocatore con una schedina da 2 euro aveva centrato il 5+1 il 14 maggio scorso ma non ha mai reclamato la vincita e i termini stanno per scadere.

Con una semplice schedina da appena 2 euro giocata a Bari aveva fatto il colpo al Superenalotto centrando il 5+1 da oltre 596mila ma se non si affretta ora rischia di perdere tutto. Il fortunato giocatore dell’estrazione del Superenalotto del 14 maggio scorso, infatti, ad oggi non ha ancora incassato né tantomeno reclamato la somma e da regolamento gli rimangano poco più di venti giorni per farlo, altrimenti tornerà tutto allo Stato.

A rendere noto il mancato incasso è stata la stessa Sisal, società che gestisce il SuperEnalotto, con un avviso pubblico affinché il vincitore si faccia finalmente avanti. "Secondo le rilevazioni dell'Ufficio premi di Sisal, il titolare non si è ancora presentato per la riscossione” spiega infatti la nota. È possibile che abbia smarrito la ricevuta e allora non ci sarà nulla da fare ma non è escluso che il fortunato vincitore si sia dimenticato del tagliando o non si sia accorto della vincita da oltre mezzo milione.

Per questo, se qualcuno ricorda di aver giocato per quella estrazione del SuperEnalotto del 14 maggio scorso a Bari e precisamente nella tabaccheria ricevitoria n.14 di via Tommaso Fiore 19, a pochi passi dal Tribunale per i Minorenni del capoluogo pugliese, farebbe meglio a ricontrollare i numeri giocati. La combinazione vincente quel giovedì è stata: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85; Numero Jolly: 18; Numero SuperStar: 34

Per farlo però c’è tempo solo fino al prossimo 12 agosto, poi non sarà più possibile incassare la vincita che è come se non fosse mai avvenuta. Secondo il regolamento del SuperEnalotto, infatti, il vincitore deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. In questo caso dunque i termini scadranno il prossimo mercoledì 12 agosto.

Per riscuotere la vincita, ci si deve presentare entro i termini e col tagliando vincente presso uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.