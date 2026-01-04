Bari, provano la moto ma investono un pedone: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, grave un coetaneo

Due ragazzi di 17 e 18 anni sono morti in un grave incidente sulla complanare della statale 100, tra Triggiano e Mungivacca. Un terzo giovane è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso.

Un’altra mattina segnata dal sangue sulle strade della provincia di Bari. Un incidente gravissimo, avvenuto nelle scorse ore sulla complanare della strada statale 100, ha causato la morte di due giovanissimi, di 17 e 18 anni, e il ferimento serio di un terzo ragazzo. Il teatro della tragedia è il tratto compreso tra Triggiano e Mungivacca, all’altezza dell’ex mercato ortofrutticolo, da tempo in stato di abbandono.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due minorenni si trovavano a bordo di una motocicletta che uno dei due stava guidando con l’idea di acquistarla. Durante alcune manovre giudicate particolarmente rischiose, il mezzo avrebbe investito un altro giovane che si trovava sulla carreggiata, innescando un impatto devastante.

Le conseguenze sono state immediate e drammatiche: il conducente della moto e il ragazzo investito sono morti sul colpo. Il passeggero, anch’egli giovanissimo, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze e le pattuglie delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La complanare della statale 100 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità, per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari.