Era stata trovata positiva al Covid che in rapido tempo l'aveva costretta al ricovero in terapia intensiva. Il tutto, dopo aver dato alla luce due gemelli. La grande paura vissuta da Luciana De Rosa e dal marito si è però risolta con un lieto fine. I due piccoli sono venuti al mondo a novembre, poco prima che la loro mamma venisse trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione.

Il parto e la corsa in Rianimazione: la storia di Luciana

Luciana, 43 anni, ha avuto l'esito del tampone il 2 novembre scorso, quando si sono manifestati i sintomi tipici del contagio che si sono sommati ai dolori del parto imminente. Quindi, il ricovero in ostetricia, dove quattro giorni più tardi, il 6 novembre, sono nati i due gemellini. Da lì una nuova disperata corsa in Rianimazione, perché, come ha spiegato la donna al Corriere del Mezzogiorno, "le mie condizioni sono peggiorate". La Tac ha stabilito che c'era in corso una polmonite bilaterale. Fortunatamente la storia di Luciana si è risolta con un lieto fine: curata con il plasma iperimmune, è stata trattenuta in ricovero per 18 giorni. I suoi piccoli li ha potuti abbracciare solo il 4 dicembre, un mese dopo circa la loro nascita. "Avevo il dubbio che i medici mi nascondessero il loro effettivo stato di salute", ha raccontato Luciana, aggiungendo di ritenersi "più che fortunata di come si è evoluta la mia storia". La sua odissea è giunta a conclusione grazie anche al personale medico e infermieristico che l'ha presa in cura: "È stato meraviglioso", ha detto Luciana, ricordando quanto medici e infermieri siano stati "instancabili, sensibili, preziosi e attenti". Ora la neo famiglia potrà trascorrere serenamente il primo Natale insieme ai due gemellini.