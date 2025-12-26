Bari, finisce male per il proprietario dell’auto trasformata in albero di Natale: il video virale sui social

A Bari la Polizia Stradale ha fermato una Mercedes ricoperta di luci natalizie: allestimento pericoloso e non autorizzato. Multa al conducente e stop alla circolazione.

Sembrava pronta per sfilare in un mercatino di Natale più che per affrontare la tangenziale. E invece no: quella che luccicava sull’asfalto barese non era un’installazione artistica, bensì un’auto a tutti gli effetti, ma addobbata come un albero di Natale.

Durante i controlli programmati sulle strade cittadine e sulla tangenziale di Bari, la Polizia Stradale ha fermato una Mercedes GLC decisamente fuori dall’ordinario: la carrozzeria era completamente ricoperta di mini-luci multicolore, trasformando il veicolo in una sorta di “albero di Natale” su quattro ruote. Un allestimento a tema festivo voluto dal proprietario e finito anche sui social, dove aveva attirato curiosità e commenti.

Peccato che, al di là dell’effetto scenografico, quelle luci rappresentassero un rischio concreto per la sicurezza stradale. I dispositivi luminosi, infatti, potevano compromettere la visibilità degli altri automobilisti e generare confusione con la segnaletica e i semafori, alterando la percezione dei segnali sulla carreggiata.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che le modifiche al veicolo erano state realizzate senza le necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile. Un dettaglio tutt’altro che secondario.

Al volante c’era un trentenne, sanzionato amministrativamente e costretto a fermare la corsa del suo singolare mezzo: la circolazione è stata vietata fino al completo ripristino delle condizioni originali dell’auto.