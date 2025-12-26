Attualità
Video thumbnail

Bari, finisce male per il proprietario dell’auto trasformata in albero di Natale: il video virale sui social

A Bari la Polizia Stradale ha fermato una Mercedes ricoperta di luci natalizie: allestimento pericoloso e non autorizzato. Multa al conducente e stop alla circolazione.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Davide Falcioni
3 CONDIVISIONI
Immagine

Sembrava pronta per sfilare in un mercatino di Natale più che per affrontare la tangenziale. E invece no: quella che luccicava sull’asfalto barese non era un’installazione artistica, bensì un’auto a tutti gli effetti, ma addobbata come un albero di Natale.

Durante i controlli programmati sulle strade cittadine e sulla tangenziale di Bari, la Polizia Stradale ha fermato una Mercedes GLC decisamente fuori dall’ordinario: la carrozzeria era completamente ricoperta di mini-luci multicolore, trasformando il veicolo in una sorta di “albero di Natale” su quattro ruote. Un allestimento a tema festivo voluto dal proprietario e finito anche sui social, dove aveva attirato curiosità e commenti.

Peccato che, al di là dell’effetto scenografico, quelle luci rappresentassero un rischio concreto per la sicurezza stradale. I dispositivi luminosi, infatti, potevano compromettere la visibilità degli altri automobilisti e generare confusione con la segnaletica e i semafori, alterando la percezione dei segnali sulla carreggiata.

Leggi anche
Auto della Polizia contro un furgone a Bari: gravi due poliziotti, andavano a sventare una rapina

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che le modifiche al veicolo erano state realizzate senza le necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile. Un dettaglio tutt’altro che secondario.

Al volante c’era un trentenne, sanzionato amministrativamente e costretto a fermare la corsa del suo singolare mezzo: la circolazione è stata vietata fino al completo ripristino delle condizioni originali dell’auto.

Attualità
3 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra in
Ucraina
Domenica incontro Trump-Zelensky in USA: "Piano pace pronto, discuteremo di territori"
Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri a Trump con un telegramma. Zelensky è pieno d'odio"
Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina: "Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande"
Mosca tra esplosioni e ombre: quando il caos serve al Cremlino
Il Papa chiede tregua a Natale, Zelensky: "Piano Usa non prevede che Kiev rinunci a Nato"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe: la storia di Pokrovsk
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views