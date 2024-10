video suggerito

Bari, adolescente violentata in un casolare: arrestato un ragazzo di 22 anni Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Gli abusi sarebbero stati commessi nei confronti di una ragazza ancora oggi minorenne, all’epoca dei fatti 16enne. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un pregiudicato di 22 anni è stato tratto in arresto ieri mattina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, per l'accusa di violenza sessuale aggravata. Gli abusi sarebbero stati commessi nei confronti di una ragazza ancora oggi minorenne, all’epoca dei fatti 16enne.

Secondo gli inquirenti, i fatti sarebbero avvenuti la sera del 6 luglio 2023, quando la vittima sarebbe stata condotta dal suo ex fidanzato e dall'indagato in un casolare abbandonato, a Ceglie del Campo. Arrivati sul posto, l’ex compagno della ragazza si sarebbe allontanato, e il 22enne avrebbe consumato, con aggressione fisica e minacce, la violenza sessuale, procurando alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni.

La vittima avrebbe rivelato quanto accaduto ad una coetanea. L'amica, in seguito, informò i genitori. Questi ultimi avrebbero comunicato quanto appreso al padre e alla madre della vittima, che a loro volta hanno sporto denuncia. Le indagini effettuate dalla Squadra Mobile avrebbero consentito di riscontrare il racconto della ragazza: sulla base delle valutazioni degli inquirenti, il gip di Bari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.