Bari, abusò di una studentessa in ambulanza: chiesto giudizio immediato per il paramedico La Procura di Bari ha chiesto il giudizio immediato per il paramedico 36enne che, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorso, avrebbe abusato di una studentessa a bordo dell’ambulanza sulla quale prestava servizio dopo una festa.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Procura di Bari ha chiesto il giudizio immediato per il soccorritore 36enne arrestato il 18 gennaio scorso per violenza sessuale nei confronti di una studentessa che aveva partecipato a una festa di Halloween. L'uomo avrebbe abusato della ragazza a bordo di un'ambulanza nei pressi del Palaghiaccio di Bari. Il 36enne è infatti presidente di un'associazione di volontariato che nella notte tra il 31 ottobre scorso e il 1 novembre avrebbe dovuto fornire assistenza sanitaria ai giovani che partecipavano al party.

La ragazza sarebbe salita a bordo dell'ambulanza dopo la festa. Il volontario avrebbe approfittato del fatto che la studentessa era ubriaca. La vittima era stata portata in ambulanza da alcuni amici che volevano aiutarla a riprendersi. Proprio loro hanno fornito alcune delle testimonianze chiave per la Procura di Bari: la comitiva, infatti, ha spiegato di aver affidato la studentessa alle cure del volontario e di aver abbandonato l'ambulanza. Rimasto solo, il 36enne paramedico avrebbe sedato la ragazza per poi violentarla a bordo del mezzo di emergenza. La studentessa, inizialmente spaventata, ha poi trovato la forza di denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine. Interrogato dopo l'esecuzione della misura cautelare, il 36enne ha negato la violenza sessuale e ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame che però ha confermato nei giorni scorsi gli arresti domiciliari.

La ventenne ha fornito un racconto dettagliato dell'accaduto, spiegando alle forze dell'ordine che l'aggressione si era svolta nel giro di poco tempo e che lei, già sedata dal paramedico, era rimasta inerme sul lettino dell'ambulanza. Gli agenti sono ora al lavoro per capire se il 36enne abbia o meno abusato anche di altre donne seguendo la stessa modalità e approfittando del proprio ruolo di paramedico.