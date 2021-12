Barcellona, Silvia Floris trovata morta nel suo letto. La sorella: “Stava bene, aspettiamo autopsia” Silvia Floris è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di Barcellona. La 32enne sarda viveva all’estero con il fidanzato per motivi di lavoro. Proprio il compagno avrebbe allertato i soccorsi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Silvia Floris, 32enne originaria di Portoscuro, in Sardegna, è stata trovata senza vita a Barcellona, dove risedeva ormai da tempo. La ragazza è stata ritrovata nell'abitazione in cui viveva con il compagno da anni per motivi di lavoro. La polizia catalana non sta indagando per omicidio al momento. Per lei però è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. "Non sappiamo cosa sia successo – ha raccontato la sorella della vittima al quotidiano L'Unione Sarda -. Siamo in attesa di ulteriori esami per appurare le cause della morte".

La 32enne viveva da anni all'estero per lavoro insieme al fidanzato. Aveva girato il mondo prima di stabilirsi proprio in Spagna per motivi lavorativi. La sua scomparsa è a tutti gli effetti un giallo che le forze dell'ordine spagnole intendono chiarire nelle prossime ore con ulteriori indagini e con l'esame autoptico. La famiglia della giovane è volata in Catalogna per il riconoscimento e per seguire da vicino tutti gli accertamenti. "Silvia stava bene – ha raccontato ancora la sorella Daniela – per questo la sua morte appare ai nostri occhi ancora più assurda. Vogliamo ottenere giustizia e capire le dinamiche dei fatti".

Ad avvertire i soccorsi, il compagno della ragazza. Sarebbe stato lui, secondo le prime ricostruzioni, a trovare il corpo di Silvia nel letto. Non è stata però chiarita la dinamica della scoperta e non è ancora noto se l'uomo fosse in casa al momento del decesso. Sono tutte informazioni che saranno ulteriormente verificate nei prossimi giorni dagli agenti. Secondo le prime informazioni da Barcellona, i soccorsi non hanno potuto fare altro che comunicare la morte della ragazza alle forze dell'ordine. A quel punto, gli agenti hanno raggiunto l'abitazione per i rilievi del caso. L'uomo avrebbe solo spiegato ai genitori di Silvia che la ragazza era a letto al momento della morte.