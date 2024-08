Bayesian affondato a Palermo, trovati i corpi di 2 dei sei dispersi nel naufragio: erano in una cabina

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Svolta nelle ricerche dei dispersi del naufragio del Bayesian, la barca a vela extra lusso affondata domenica notte al largo di Palermo: due corpi sarebbero stati individuati all'interno del veliero. Secondo quanto si apprende, i corpi non sarebbero ancora stati recuperati.

Gli speleosub dei vigili del fuoco avrebbero ritrovato i corpi dopo averli intravisti dietro a mobili e materassi in una delle cabine al ponte inferiore della barca. I due corpi, di cui non si conosce l'identità, non sono ancora stati raggiunti. Uno, tuttavia, sarebbero quello di un uomo. Per recuperarli dovranno essere rimossi gli arredi che bloccano l'intervento dei sommozzatori.

Da lunedì stanno andando avanti le complesse operazioni dei soccorritori, che hanno dovuto raggiungere lo scafo finito a 50 metri di profondità. Tra i sei dispersi, vi sono il tycoon britannico e proprietario del yacht Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie e il legale di Lynch, Chris Morvillo con la moglie Nada. Altre 15 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono state tratte in salvo subito dopo il naufragio verificatosi durante una tromba d'aria.

Confermata la morte del cuoco, Ricardo Thomas, il cui corpo è stato recuperato poche ore dopo la tragedia. Il bilancio ufficiale delle vittime sale così a 3. All'appello mancano ancora altri 4 dispersi.

Intanto, continua il lavoro degli inquirenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del naufragio, che sarebbe avvenuto in pochissimi secondi, e le cause dell'inabissamento dell'imbarcazione. Ieri è stato ascoltato per oltre due ore dalla di Termini Imerese il capitano del veliero, James Cutfield, neozelandes di 51 anni. Oggi, invece, pare siano sentiti i sopravvissuti dell'incidente , che si trovano all'interno dell'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia.