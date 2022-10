Bambino di 2 anni ingerisce hashish in casa: ricoverato all’ospedale di Vicenza Un bimbo di 2 anni è stato portato in ospedale dopo aver ingerito dell’hashish lasciato incustodito nella camera da letto dal padre. È accaduto in provincia di Vicenza. Le condizioni del piccolo non sono gravi.

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di 2 anni è stato portato in ospedale dopo aver ingerito dell'hashish lasciato incustodito nella camera da letto dal padre.

L'uomo, un 51enne che assieme alla compagna aveva portato il figlio al pronto soccorso di Arzignano (Vicenza), è stato deferito dai Carabinieri alla Procura per l'ipotesi di lesioni colpose. Sono stati i sanitari ad avvisare i carabinieri della compagnia di Valdagno, dopo aver accolto la notte scorsa il piccolo, che era da poco stato colto da un malore.

Il bambino è poi stato trasferito nel corso della notte all'ospedale di Vicenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Una vicenda che ricorda quella ben più tragica di Nicolò Feltrin, il bambino di 2 anni morto a Longarone nel luglio scorso per una overdose di hashish, che il piccolo aveva ingerito dopo averlo trovato in casa. In questo caso il padre è indagato per omicidio colposo.

L’autopsia eseguita dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura veneta di stabilire l'esatta causa di morte, aveva stabilito che il decesso del piccolo era dovuto a una intossicazione da sostanze, ma la conferma definitiva è arrivata ieri dai risultati degli esami tossicologici: Nicolò è morto per overdose da hashish ma nel suo sangue sono state trovate tracce anche di altre sostanze stupefacenti come eroina e cocaina.

Nella casa dei genitori del piccolo non sarebbero stati trovati segni evidenti della presenza di droghe durante le perquisizioni dopo la morte del bimbo ma ci sarebbero tracce di alcune sostanze su diversi reperti sequestrati e ora al vaglio degli inquirenti per capire se possano avere una corrispondenza con quanto ingerito dal bimbo.