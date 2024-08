video suggerito

Bambina di 8 anni annega in mare a Bibione: inutili i tentativi di rianimarla, indagini in corso Una bimba di 8 anni di nazionalità tedesca è annegata mentre faceva il bagno in mare a Bibione (provincia di Venezia) nel pomeriggio di lunedì 26 agosto. La tragedia è avvenuta nella centralissima zona di Piazza Zenit. I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Pordenone, indagano sulla dinamica.

A cura di Eleonora Panseri

Foto di archivio

È annegata mentre faceva il bagno in mare a Bibione (provincia di Venezia) la bambina di 8 anni di nazionalità tedesca deceduta nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto. La tragedia è avvenuta nella centralissima zona di Piazza Zenit.

Secondo quanto è stato ricostruito dai Carabinieri, la bimba, che sapeva nuotare, era entrata in acqua mentre i genitori la controllavano dalla battigia.

In quel momento, a causa delle tante persone che, complice il caldo, erano in mare, i genitori hanno persa di vista la bambina per un momento e non si sono accorti che era in difficoltà: aveva improvvisamente perso i sensi ed era andata in arresto cardiaco.

Immediatamente è scattato l'allarme e la bambina è stata portata a riva da un bagnino. In un primo momento la piccola è stata assistita dai sanitari del vicino centro medico d'emergenza, poi è intervenuto anche un elicottero da Padova.

I sanitari hanno tentato per più di un'ora di rianiamarla sul posto. Ma per la bambina non c'è stato nulla da fare, il medico non ha potuto fare altro che confermare il decesso.

Tra le ipotesi, c'è quella del malore in acqua, come riporta il Corriere del Veneto. La mamma e il papà della piccola, ricostruendo insieme ai Carabinieri gli attimi che hanno preceduto la tragedia, hanno riferito ai militare che aveva dei problemi di salute, probabilmente disturbi cardiaci.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Bibione, coordinati dalla Procura di Pordenone. La tragedia ha scosso profondamente la famiglia e per questo l'Usl 4 ha messo a disposizione il servizio di supporto psicologico.

La bambina è la seconda vittima della giornata di oggi, dopo che nella tarda mattinata a Jesolo, sempre in provincia di Venezia, tra le piazze Aurora e Marina ha perso la vita un'anziana turista di nazionalità austriaca.