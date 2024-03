Badante muore in casa, pensionata rimane a letto col cadavere nella stanza per un giorno La terribile scena all’interno di un’abitazione del piccolo comune di Uscio, nell’entroterra della città metropolitana di Genova. L’episodio scoperto solo nella tarda serata di ieri quando un parente della pensionata ha telefonato più volte in casa per avere notizia della donna senza però ricevere risposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una pensionata genovese, invalida e non autosufficiente, è rimasta per un intero giorno da sola, immobilizzata a letto e col cadavere della sua badante accanto dopo che la donna che si prendeva cura di lei è morta improvvisamente in casa. La terribile scena all’interno di un’abitazione del piccolo comune di Uscio, nell’entroterra della città metropolitana di Genova.

L’episodio scoperto solo nella tarda serata di ieri, lunedì 25 marzo, quando un parente della pensionata ha telefonato più volte in casa per avere notizia della donna senza però ricevere risposta. A questo punto i familiari della signora, che non abitano in zona, si sono allarmati e hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine, raccontando i loro timori.

Paure che purtroppo si sono confermate intorno alle 20 di ieri, quando sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Quando sono entrati in casa, infatti, per la badante non c'è stato nulla da fare. I soccorritori infatti hanno fatto subito la macabra scoperta. Il corpo ormai senza vita della badante, una signora di settanta anni, giaceva a terra nella stessa stanza dell'anziana.

Dai primi rilievi sul corpo della vittima, la morte della dona sarebbe avvenuta circa un giorno prima. Sul cadavere nessuna violenza, la 70enne sarebbe deceduta per un malore. La pensionata di cento anni, allettata e impossibilitata a muoversi, avrebbe assistito all’intera scena senza però poter fare nulla e rimanendo quindi per un intero giorno senza assistenza.

La centenaria, sotto choc, è stata visitata dai sanitari accorsi sul posto e poi trasferita in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per accertamenti ma sta bene. La salma della badante invece è stata trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria per una eventuale autopsia.