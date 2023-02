Baby gang rapina due ragazzi e massacra il papà di una delle vittime. “Che schifo, nessuno è intervenuto” La violenza nel tardo pomeriggio di venerdì alle giostre in piazza d’Armi a Chivasso (Torino). Tre ragazzini sono stati identificati e denunciati: hanno tutti 14 anni. L’altro genitore: “Vergognoso che in mezzo al casino nessuno, tranne due proprietari delle giostre.

A cura di Biagio Chiariello

Sulla destra, il 49enne picchiato

Una baby-gang composta da una decina di ragazzini tra i 14 ei 16 anni ha prima rapinato due amici di un paio d'anni più giovani e poi ha massacrato il padre di uno di loro, che si era avvicinato per chiedere spiegazioni. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza d'Armi a Chivasso (Torino), vicino al luna park.

A ricostruire i fatti è stato lo stesso uomo picchiato, un 49enne di Rivarossa: dopo essere trasportato all'ospedale di Chivasso, in ambulanza ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, anche se potrebbe riportare conseguenze a un occhio che è rimasto tumefatto. Quindi si è presentato il giorno successivo dai carabinieri a sporgere denuncia per quanto accaduto.

L'identificazione di alcuni degli autori del pestaggio è avvenuta anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte dai carabinieri. Nella serata di ieri, domenica 12, i carabinieri sono riuscita a identificare tre ragazzini componenti del gruppo e li hanno denunciati per rapina e lesioni. Hanno tutti 14 anni.

"Se qualcuno ha ripreso o ha visto qualcosa – scrive il padre dell'altro ragazzo derubato, che si è precipitato sul posto quando ha saputo del pestaggio – chiami il 3804929159 e verrà ricompensato. Non esitate. Chiedo solo di prendere questi delinquenti".

Poi l'amara denuncia:

Inoltre è stato vergognoso che in mezzo al casino nessuno, tranne due proprietari delle giostre, siano intervenuti ad aiutare il povero papà che poverino si ritrova con un occhio ricucito. Che schifo sta diventando Chivasso, tra la stazione che non se ne può più e adesso la delinquenza alle giostre. È veramente uno schifo.

"Al sindaco Castello, se per caso lei dovesse leggere quanto scritto, le chiedo più controlli alle giostre e alla stazione. Direi più sicurezza a Chivasso e frazioni prima che succeda il peggio. Le vorrei anche ricordare che noi cittadini non siamo buoni solo quando è tempo delle votazioni, che passate nei negozio a dire ‘ricordatemi di me' e poi chi si è visto si è visto. Le ricordo che noi ci siamo sempre e quindi chiedo più sicurezza a Chivasso perché se succedeva qualcosa a mio figlio non so cosa poteva succedere ma grazie alla sua prontezza è riuscito a strappare il portafoglio rubato e scappare anche se privato dei suoi pochi spiccioli, come il suo amico. Ma al papà non è andata bene purtroppo".