video suggerito

Aviaria in un allevamento nel ferrarese: verranno abbattute 800mila galline Nello stabilimento di Eurovo a Codigoro (Ferrara) verranno abbattute quasi 800mila galline a causa del virus dell’influenza aviaria. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quasi 800mila galline verranno abbattute nello stabilimento di Eurovo a Codigoro (Ferrara) dove è stato riscontrato un focolaio di influenza aviaria.

A riferirlo la stampa locale, secondo cui il personale dello stabilimento ha notato una sintomatologia sospetta: gli animali affetti da aviaria hanno difficoltà respiratorie e un'elevata mortalità. Inoltre i gusci delle uova sono molto sottili o del tutto assenti Le analisi dei veterinari hanno fatto i campioni necessari per l'accertamento e le analisi hanno confermato l'influenza aviaria.

L'attività dello stabilimento è stata bloccata e tutti i capi presenti (lo stabilimento ne può ospitare 800mila) dovranno essere abbattuti. Negli ultimi anni è già successo in due occasioni, nel 2017 e nel 2022, che l'aviaria rendesse necessario un abbattimento massivo di animali nello stabilimento ferrarese.

Cos'è l'influenza aviaria – Identificata per la prima volta in Italia più di un secolo fa, l'influenza aviaria – spiega l'Istituto Superiore di Sanità "è una malattia degli uccelli causata da un virus dell'influenza di tipo A, che può essere a bassa o ad alta patogenicità. Diffusa in tutto il mondo, l'influenza aviaria è in grado di contagiare pressoché tutte le specie di uccelli, anche se con manifestazioni molto diverse, da quelle più leggere fino alle forme altamente patogeniche e contagiose che generano epidemie acute. Se causata da una forma altamente patogenica, la malattia insorge in modo improvviso, seguita da una morte rapida quasi nel 100% dei casi. La paura di una nuova pandemia, originata da un passaggio del virus aviario all’uomo, ha messo in moto una serie di misure straordinarie di prevenzione in tutto il mondo".