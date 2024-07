Aveva strana tosse ma era un tumore, bimba di 11 anni muore dopo biopsia a Torino: disposta autopsia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sarà una inchiesta della magistratura e l’autopsia ad accertare l’esatta causa di morte di una bambina di 11 anni deceduta sabato scorso all’ospedale infantile Regina di Margherita di Torino dove era arrivata per sottoporsi a biopsia per sospetto tumore ai polmoni. La piccola ha avuto un malore dopo essere stata sottoposta all’intervento di prelievo di una porzione di tessuto da analizzare per la diagnosi ed è entrata in coma, senza più risvegliarsi.

Dopo una querela della famiglia e un esposto dell’ospedale, la Procura torinese ora intende verificare sia quanto accaduto durante la biopsia, per accertare eventuali mancanze dell’ospedale, sia quanto accaduto nei giorni e nelle settimane precedenti. Come ricostruisce il quotidiano La Stampa, infatti, la piccola e i familiari erano arrivati all’esame nell’ospedale pediatrico torinese dopo una serie di visite mediche dietro le quali potrebbe esserci un ritardo nella diagnosi di tumore.

La vicenda ha inizio ad aprile quando sono partiti i primi sintomi. La bambina infatti da diverso tempo lamentava una strana e persistente tosse la cui natura però non era stata ancora accertata. I genitori si erano rivolti prima al pediatra di famiglia e poi l’avevano portata anche al pronto soccorso dell'ospedale di Chieri, sempre nella Città Metropolitana di Torino, ma ancora non si era giunti a una diagnosi certa anche perché pare non avesse altri sintomi.

Il sospetto che fosse stata colpita da un tumore a un polmone era arrivato solo negli ultimi giorni quando i medici del Regina di Margherita di Torino avevano deciso di sottoporla a biopsia per averne certezza. Un esame che però si è concluso nel peggiore dei modi, col decesso della bimba qualche giorno dopo l'esame.

Un calvario quello della piccola di Chieri sul quale ora la procura di Torino è intenzionata a fare piena luce. Il pm, che per ora ipotizza il reato di omicidio colposo ma senza indagati e cioè a carico di ignoti, ha già disposto l’autopsia sul corpo della minore. L’esame post mortem dovrà accertare la causa di morte e ogni altro elemento utile a ricostruire se si è in presenza di una errata o ritardata diagnosi di cancro.