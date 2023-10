Autopalio, auto contro tir sulla Siena-Firenze: un morto e cinque feriti Un settantenne francese ha perso la vita questa mattina nell’incidente avvenuto lungo il raccordo Firenze-Siena, all’altezza di Badesse.

A cura di Davide Falcioni

Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla Siena-Firenze all’altezza dello svincolo di Badesse, in direzione nord. Cinque automobili e un camion si sono infatti scontrati, per cause ancora da accertare, intorno alle ore 09.30. L’impatto è stato molto violento e in base alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento a catena.

Il bilancio dell'incidente è di un morto, un cittadino francese di 70 anni, e cinque feriti gravi presi in carico dai sanitari. La persona deceduta era rimasta incastrata all’interno della vettura su cui viaggiava. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla dal veicolo, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Uno dei feriti gravi è stato condotto con eliambulanza Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze.

Il raccordo autostradale Siena-Firenze, anche noto come Autopalio, è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra Badesse e Monteriggioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che è andato in tilt. La circolazione è stata deviata sulla viabilità secondaria. Si sono formate lunghe code sia verso Siena che verso Firenze. Sul posto la carreggiata in direzione Siena è stata temporaneamente chiusa per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Sono intervenute inoltre diverse autoambulanze, la Misericordia di Poggibonsi, l’automedica di Campostaggia, la Misericordia di Siena, la Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.