Auto travolge e uccide ragazza di 23 anni, l’incidente all’alba a Pieve del Grappa Miriam Ciobanu, 22 anni, è stata investita e uccisa da un’auto mentre camminava. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba a Pieve del Grappa, del Trevigiano.

Miriam Ciobanu (la vittima dell’incidente) e l’auto che l’ha investita

L'ha investita all'alba di questa mattina, poco prima delle 5, uccidendola praticamente sul colpo. Alla guida dell'auto, un'Audi, un ragazzo di 23 anni che si è poi fermato dopo lo schianto. L'incidente è avvenuto a Pieve del Grappa, del Trevigiano e la vittima è una sua coetanea, Miriam Ciobanu.

Miriam Ciobabu

Sul posto sono giunti i carabinieri insieme con i soccorritori del 118. Purtroppo però per la giovane donna investita non c'era ormai più nulla da fare. Il persona sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferito riportate nel violento impatto prima con l'auto e poi con l'asfalto. Sotto shock invece il 23enne alla guida che è stato soccorso e trasportato in ospedale per essere visitato.

Il ragazzo alla guida dell'Audi soccorso in stato di shock

Lo stesso automobilista verrà poi sottoposto all'alcoltest per capire se fosse alla guida sotto l'effetto di alcolici così come se avesse assunto sostanze stupefacenti. I militari intanto hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba in via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, nel Trevigiano, necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sembra che l'Audi bianca stesse procedendo in direzione del comune di Fonte, quando ha investito la vittima che stava camminando, secondo il racconto del 23enne guida, lungo il ciglio della strada. A perdere la vita è la studentessa 22enne Miriam Ciobanu, residente ad Asolo, ma originaria di Trieste. Non è escluso che sia stato il buio, insieme con la nebbia e l'alta velocità, a limitare la visibilità all'automobilista per cui ora si profila l'accusa di omicidio stradale.