Auto si scontra con un furgone che travolge una donna sul marciapiede: morta a 41 anni Maria Antonietta Ninu È stata travolta da un furgone mentre si trovava sul marciapiede nei pressi della stazione a Silanus, in provincia di Nuoro. La 41enne Maria Antonietta Ninu è morta sul colpo dopo essere stata investita dal mezzo che aveva avuto un incidente con un'altra macchina davanti a un passaggio a livello.

A cura di Gabriella Mazzeo

Maria Antonietta Ninu, 41 anni

Nella mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre, una donna di 41 anni è stata investita mentre camminava sul marciapiede di Silanus, in provincia di Nuoro. Il tutto sarebbe avvenuto in seguito a un incidente avvenuto tra un'auto e un camioncino nei pressi di un passaggio a livello dei treni. Il furgoncino avrebbe travolto la 41enne dopo lo schianto con l'altro veicolo. L'impatto non le ha lasciato scampo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, in località Birdis. Per cause da accertare, i due veicoli si sono scontrati e uno dei due ha travolto la 41enne Maria Antonietta Ninu, uccidendola. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 che però nulla ha potuto fare per salvarle la vita. Ninu è purtroppo deceduta sul colpo. Sul luogo dell'incidente, anche le pattuglie delle forze dell'ordine, che hanno iniziato i rilievi per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità della tragedia.

Secondo quanto riporta l'Unione Sarda, alla guida del furgone e dell'automobile vi erano due compaesani della 41enne, come lei residenti Silanus. Il camioncino avrebbe travolto Ninu spinto dall'impatto con l'altra macchina, invadendo di fatto il suolo del marciapiede.

La 41enne lascia due figli di 11 e 14 anni e al momento della tragedia stava camminando nei pressi della stazione, non lontana dalla sua abitazione. La vittima lavorava nei cantieri socialmente utili del paese. Morta sul colpo, per lei i sanitari non hanno potuto fare nulla. Il personale del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente ha quindi dichiarato il decesso. Non sono invece note le condizioni di salute dei conducenti delle altre due vetture, gravemente danneggiate dall'impatto nei pressi della stazione. I carabinieri della stazione del paese hanno iniziato subito i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.