Auto si schianta sulle barriere, automobilista incastrato sul sedile tra guardrail e lamiere L'incidente stradale con due feriti gravi oggi a Lucca, sulla strada provinciale Lodovica. L'automobilista è rimasto letteralmente bloccato sul sedile tra il guardrail che aveva sfondato il parabrezza e le lamiere dell'auto contorte.

Drammatico incidente stradale con due feriti gravi oggi a Lucca, sulla strada provinciale Lodovica. Una vettura che si è schiantata contro le protezioni laterali è stata infilzata da un guardrail che ha letteralmente incastrato nell'abitacolo l'uomo al volante. Drammatica infatti la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori giunti sul posto, nei pressi dell’accesso alla prima galleria andando verso la Garfagnana, all'altezza di Ponte a Moriano. Nella vettura infilzata da guardrail erano bloccate e ferite due persone.

Il passeggero del veicolo fortunatamente è stato estratto poco dopo dalla portiera dell'auto mentre per liberare l'automobilista al volante è servito molto più tempo. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l'uomo mentre tagliavano e spostavano con molta precauzione le lamiere con strumenti da taglio e divaricazione. Il ferito infatti era letteralmente bloccato sul sedile tra il guardrail che aveva sfondato il parabrezza e le lamiere dell'auto contorte.

Fortunatamente l'operazione è riuscita senza altre conseguenze per l'uomo ed entrambi i feriti sono stati poi consegnati nelle mani degli operatori sanitari del 118 per le prime cure del caso. I due fruiti quindi sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso in ospedale con due ambulanze.

Oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti il personale Anas, per il ripristino della sede stradale, e le forze dell'ordine con polizia di stato e polizia locale per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire la dinamica del sinistro stradale. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava procedendo in direzione Garfagnana quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro il guardrail posto sul lato destro della carreggiata.