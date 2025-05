video suggerito

Auto finisce in un canale, due donne incastrate tra le lamiere: 38enne incinta soccorsa in gravi condizioni Due donne di 35 e 38 anni hanno perso il controllo della loro auto e sono finite fuori strada. L'incidente è avvenuto domenica 18 maggio in località Stretti di Eraclea, nel Veneziano, sulla Strada provinciale 54. La 38enne, incinta, è stata soccorsa in gravi condizioni con lesioni in più parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Vigili del Fuoco.

Due donne di 35 e 38 anni hanno perso il controllo della loro auto e sono finite fuori strada. La più grande delle due, incinta, è stata soccorsa in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri, domenica 18 maggio, in località Stretti di Eraclea, nel Veneziano, sulla Strada provinciale 54.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, le due erano a bordo di una Renault Clio e stavano percorrendo un tratto di via Ancillotto quando, per cause ancora da chiarire, intorno alle 15.30 e all'altezza del civico 75, con il veicolo sono finite fuori strada dentro un canale.

Nello schianto la 35enne e la 38enne sono rimaste incastrate tra le lamiere dell'abitacolo e hanno riportato numerosi traumi. Ad allertare i soccorritori sarebbero stati alcuni residenti della zona che, dopo aver assistito all'incidente, hanno subito lanciato l'allarme. Le due donne erano terrorizzate.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco di San Donà. Appena arrivati hanno estratto le giovani intrappolate, non riuscivano a uscire da sole dalla vettura. Sono state diffuse le immagini dell'incidente e dell'auto con i vetri in frantumi e le portiere divelte. Insieme ai pompieri sono arrivati anche la Polizia locale e i sanitari del 118.

La 35enne è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Mestre e la prognosi resta riservata. L'altra, di 38 anni, incinta, è stata portata in autoambulanza all'ospedale di San Donà in condizioni molto gravi, con lesioni in varie parti del corpo, anche se non sarebbe in pericolo di vita. A quest'ultima i sanitari hanno prestato particolare attenzione, vista la sua condizione.

La strada provinciale 54 è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e per consentire il lavoro delle forze dell'ordine. Come si legge sui quotidiani locali, si è formata una lunga coda da entrambe le direzioni, soprattutto da Caorle.