Auto finisce contro un'ambulanza: morta 26enne, feriti gli occupanti del mezzo di soccorso L'incidente a a Monterenzio, sull'Appennino bolognese. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era alla guida di un'auto che avrebbe invaso l'altra corsia mentre stava passando in direzione opposta un'ambulanza.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente stradale oggi a Monterenzio, sull'Appennino bolognese. Una donna è rimasta uccisa nello scontro fra una macchina e una ambulanza.

A perdere la vita è Giovanna Cristiani, una ragazza di 26 anni di Loiano (Bologna). La giovane donna era alla guida della vettura coinvolta nell’incidente. Lo scontro è avvenuto verso le 10 di oggi, giovedì 28 dicembre, sulla via Idice.

Secondo una prima ricostruzione l'auto, una Citroen C3, procedeva in direzione San Lazzaro quando si è scontrata frontalmente con una ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterenzio. A bordo del mezzo viaggiavano tre volontari e una paziente di 71 anni.

A quanto emerso finora l'ambulanza non era in emergenza e stava trasportando la pensionata all'ospedale di Loiano per una visita. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora da ricostruire la Citroen della vittima avrebbe sbandato e invaso la carreggiata opposta, finendo sull’ambulanza.

L’impatto è stato violento: Giovanna Cristiani è morta sul colpo mentre gli occupanti del mezzo della Pubblica Assistenza hanno riportato ferite di media gravità. Il più grave è un diciannovenne, trasportato al Maggiore di Bologna. Un uomo di 35 anni ha riportato lievi ferite, ferita lievemente anche la paziente che in quel momento veniva trasportata sul mezzo. Entrambi sono stati portati al Sant'Orsola di Bologna.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e le squadre dei Vigili del Fuoco. Per oltre due ore il traffico lungo la strada è rimasto bloccato.

Solo poche settimane fa un altro incidente mortale che ha coinvolto sempre un’ambulanza nel Bolognese. A San Pietro in Casale, dopo che un mezzo della Croce Rossa è finito fuori strada, ha perso la vita Monica Amidei, una 57enne che aveva accompagnato la figlia disabile a bordo dell'ambulanza per una visita medica.