Monica morta nell’ambulanza che trasportava la figlia disabile: “Sempre un sorriso per tutti” “Monica Amidei ha vissuto nella comunità con passione e vivacità, avendo sempre un sorriso per tutti” ricordano sindaco e assessori di Galliera. La donna stava accompagnando la figlia disabile per una visita quando l’ambulanza ha sbandato. La giovane è ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Antonio Palma

C’è tanto dolore ma anche sconcerto e incredulità nella comunità di Galliera, nella città metropolitana di Bologna, per la tragica e prematura morte di Monica Amidei, la donna di 57 anni deceduta nel tragico incidente stradale in ambulanza a San Pietro in Casale, sempre nel Bolognese. La donna infatti era molto conosciuta nel comune emiliano dove gestiva un bar tabacchi e dove da sempre si era spesa per gli altri, assumendo anche la guida di associazioni del territorio.

La tragedia ieri sulla strada provinciale intorno alle 12:45 quando Monica Amidei stava tornando a casa da una delle tante visite alla figlia disabile. Il mezzo di soccorso infatti non era in emergenza ma stava accompagnando le due donne quando, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo in un fosso a bordo strada. Un impatto violentissimo che ha distrutto l’ambulanza e costato la vita alla 57enne. Ricoverata in gravi condizioni invece la figlia trentenne che è ora in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna,

Feriti in maniera seria ma non in pericolo di vita anche i due membri dell’equipaggio, due giovani della Croce rossa, anche loro ora ricoverati all’ospedale del capoluogo emiliano. Il mezzo viaggiava in direzione San Pietro in Casale quando è finito a lato della strada e in un fossato, schiantandosi contro un terrapieno. Al momento non pare siano stati coinvolti altri mezzi ma le indagini sono in corso.

La notizia ha sconvolto la comunità di origine della 57enne dove Monica Amidei era stata anche presidente del Comitato dei commercianti a livello locale e uno dei soci fondatori della Pro loco di Galliera. "La notizia mi sconvolge, Monica ha vissuto nella comunità con passione e vivacità, avendo sempre un sorriso per tutti” ha dichiarato al Resto del Carlino l’assessore Baccilieri.

“L’amministrazione comunale di Galliera si stringe attorno alla famiglia per il tragico evento che ci tocca profondamente, voglio rappresentare la vicinanza ed il cordoglio unanime della comunità. Non posso che ricordare la straordinaria solarità che Monica ha riservato, negli anni, a ciascuno di noi" ha dichiarato invece il sindaco della cittadina.

Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo anche sui social. “Un abbraccio forte a tutta la famiglia non si meritavano questo dramma, hanno già tanti problemi”, ha scritto un amico. “Non trovo le parole giuste per descrivere il dispiacere che mi assale, non doveva succedere, è troppo grande questa tragedia, Dio oggi era sicuramente distratto” è il messaggio di un altro amico.