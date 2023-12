Incidente a Bologna, ambulanza finisce contro palo: morta a 57 anni la mamma della paziente a bordo Incidente oggi a San Pietro in Casale, nel Bolognese: un’ambulanza della Croce Rossa è andata a scontrarsi con un palo e poi è uscita di strada. Morta la mamma della paziente disabile a bordo: si chiamava Monica Amidei e aveva 57 anni.

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine da Facebook.

Drammatico incidente oggi nel Bolognese, a San Pietro in Casale, dove una ambulanza della Croce Rossa prima si è scontrata con un palo dell'illuminazione, per cause che sono ancora in via di accertamento, e poi è finita fuori strada ribaltandosi. È successo oggi, mercoledì 13 dicembre, intorno alle 12:45 sulla sp20 in via Gavaseto.

Una persona è morta: si tratta della mamma della paziente disabile che si trovava a bordo del mezzo di soccorso: le due erano dirette a una visita medica all'ospedale di Bentivoglio. Per motivi da accertare, l'autista avrebbe perso il controllo, urtando un palo e poi finendo nel fossato.

Sia la paziente di 23 anni che la madre 57enne, il cui nome è Monica Amidei, e che la accompagnava, sono rimaste seriamente ferite e sono state soccorse con altre ambulanze: la ragazza stata trasferita al Maggiore di Bologna dove è al momento in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. mentre la mamma è deceduta durante il trasporto all'ospedale di Bentivoglio. Nello schianto sono rimasti feriti anche i due componenti dell'equipaggio dell'ambulanza, di 23 e 26 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con codici di media gravità.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco per liberare le persone incastrate sul mezzo, i sanitari del 118 in soccorso dei colleghi e gli agenti della Polizia Locale Reno Galliera. Sulla provinciale sp20 si sono formate lunghe code di traffico in entrambi i sensi di marcia, mentre le indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.