Laila, morta sul lavoro schiacciata da un macchinario: chiesti 2 anni per il responsabile della sicurezza

Due anni di carcere per Jacopo Setti, 32 anni, responsabile della sicurezza della ditta ‘Bombonette’, e 117mila euro di sanzione amministrativa per l’azienda. È la richiesta fatta dalla Procura al tribunale di Modena per la morte di Laila El Harim, l’operaia 40enne morta in un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 3 agosto 2021 a Camposanto.