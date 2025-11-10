Auto contromano sulla Torino-Milano: in un video la vettura evita per poco frontale con una famiglia

Un’auto contromano ha sfiorato per poco l’incidente con la vettura di una famiglia sulla Torino-Milano. Le persone a bordo della macchina nel giusto senso di marcia hanno subito allertato il 112 e la Polizia Stradale sta lavorando per individuare il conducente della Punto Bianca protagonista della vicenda.

L’auto contromano sulla Torino–Milano

Un'auto è stata ripresa mentre viaggiava in contromano sulla Torino-Milano. A bordo del veicolo ripreso da una dashcam, un guidatore mai rintracciato dalle forze dell'ordine. La vettura ha evitato per poco un incidente con la macchina di una famiglia che, dopo lo scampato sinistro, ha allertato il 112.

L'auto in contromano era una Punto bianca, inquadrata perfettamente dalla dashcam che mostra la dinamica dei fatti. Le pattuglie di Polizia Stradale di Novara sono intervenute poco dopo aver ricevuto l'allarme, ma non sono riuscite a rintracciare il guidatore che viaggiava nel senso di marcia sbagliato.

Il conducente è verosimilmente uscito in uno degli svincoli, sempre contromano, e il filmato delle telecamere potrebbe servire a identificarlo. Mentre la Polizia Stradale cerca di risalire alla sua identità, sui social è stato postato il filmato in cui la Punto Bianca procede spedita in contromano nel traffico. Il video è stato caricato sul gruppo Facebook Tangenziale Nord.

La famiglia a bordo della propria auto ha incrociato la vettura nel senso vietato mentre viaggiava in direzione di Torino, nel tratto compreso tra Rondissone e Chivasso Est. Lo scontro frontale è stato evitato per poco e avrebbe potuto avere conseguenze terribili.

La macchina non ha fortunatamente causato altri danni durante il suo folle viaggio contromano. Secondo quanto finora emerso, è riuscita a superare il tratto autostradale imboccando poi una delle uscite sul rettilineo. Il tutto, ovviamente, nel senso di marcia vietato. Fortunatamente non vi sono stati danni per gli altri automobilisti e per lo stesso conducente della Punto Bianca incriminata. Quanto accaduto però è oggetto degli accertamenti delle forze dell'ordine, che continuano a lavorare per risalire all'identità del responsabile, ancora sconosciuta.