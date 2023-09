Auto contro tir: due operai morti nel brindisino, ferito un loro collega Le vittime sono Domenico Paolo Catucci, 55enne di Gioia del Colle (Bari), e Angelo Rotondella, di 50, di Spinazzola (Bat). Ferito un loro collega. I tre erano dipendenti di una ditta che si occupa di manutenzione delle strade.

A cura di Davide Falcioni

Sono Domenico Paolo Catucci, 55enne di Gioia del Colle (Bari), e Angelo Rotondella, di 50, di Spinazzola (Bat), le vittime dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 379 all'altezza di Fasano (Brindisi). I due, insieme ad una terza persona rimasta ferita, erano colleghi e lavoravano per una società privata che offre a diversi enti servizi legati alla viabilità e alla sicurezza delle strade. La polizia stradale sta verificando se i tre erano in servizio quando la loro auto, una Ford Fiesta, si è scontrata con un autoarticolato, il cui conducente è rimasto fortunatamente illeso

Nel tardo pomeriggio, sulla vicenda sono intervenuti la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e il segretario generale Fillea Puglia, Ignazio Savino: "L'ennesimo incidente mortale sul lavoro verificatosi oggi sulla statale 379 tra Brindisi e Bari oltre a suscitare sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie deve interrogare con forza sulle misure di sicurezza necessarie alla tutela della salute e della vita di ogni lavoratore, in una regione che nei primi sette mesi del 2023 ha già contato 29 vittime sul lavoro".

I due dirigenti sindacali chiedono "agli organi preposti di stabilire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Soprattutto gli interventi su strade e autostrade con restringimenti comunque aperte al traffico sono troppo spesso scenari di incidenti. Quella della sicurezza sul lavoro è una delle priorità in un Paese che conta oltre mille morti l'anno". La Cgil ha quindi ricordato l'appuntamento a Roma del 7 ottobre prossimo, quando il sindacato scenderà in piazza in primis per chiedere maggiori garanzie per i lavori in tema di sicurezza.