Auto contro furgone, Emma morta a sedici anni dopo l’incidente in auto con la madre Tragedia in provincia di Livorno. L’auto è andata fuori controllo. La giovane si trovava nella vettura insieme alla madre, ora ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Biagio Chiariello

Non ce l'ha fatta Emma Tosa, la giovane coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 settembre a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Nata a Pozzuoli ma residente a Cecina, aveva 16 anni e ieri si trovava a bordo della Fiat Panda guidata dalla madre: a causa della strada bagnata, l'utilitaria avrebbe sbandato, finendo contro un furgone che stava sopraggiungendo in direzione opposta.

Le due si stavano dirigendo verso Donoratico, dove la famiglia Tosa è proprietaria di una nota palestra della zona. L'incidente è avvenuto sulla vecchia Aurelia, in località le Sondraie, nel sottopassaggio della Variante Aurelia che scorre sopra. frazione.

L'impatto è stato devastante. Emma è apparsa subito grave dopo i primissimi soccorsi dati dagli automobilisti e dopo l'arrivo immediato del 118; il medico arrivato sul posto con l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina ha trovato la ragazza in arresto cardiaco. È stata rianimata e poi appunto trasportata con il Pegaso a Cisanello. Oggi il suo cuore ha smesso di battere.

La madre, 45enne, rimasta gravemente ferita nell'incidente, è ora ricoverata all'ospedale di Cecina. Ferite leggere per le cinque persone che erano sul minivan.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente.

Emma frequentava l'istituto Polo – Cattaneo di Cecina, che nella tarda mattina di oggi ha dato l'annuncio della scomparsa della giovane allieva: "Oggi per il nostro istituto è un giorno tristissimo. È venuta a mancare improvvisamente agli affetti della famiglia, degli amici e di tutti noi la giovane vita della piccola Emma. Non abbiamo parole rispetto a questa terribile notizia. Riposa in pace Emma".