in foto: La barca caduta dal viadotto

Stava procedendo lungo l'Autostrada Palermo-Messina quando per motivi ancora da accertare, è precipitata dal viadotto andandosi a schiantare nei campi sottostanti. Drammatico il bilancio, un morto e un ferito: a perdere la vita l'uomo che era alla guida della vettura che stava trasportando una barca. I due mezzi sono precipitati nel vuoto all'altezza di Pace del Mela, nel Messinese.

L'auto precipitata nel vuoto dopo lo svincolo per Milazzo

Stando a quanto ricostruito finora sembra che l'incidente sia avvenuto intorno alle 14 di oggi quando è stato chiesto l'intervento del 118 e della polizia stradale lungo l'autostrada Palermo-Messina, dopo lo svincolo per Milazzo, all'altezza del chilometro 36.500. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina che hanno prestato i primi soccorsi. L'impatto è stato terribile e una delle due persone a bordo è deceduta sul colpo, l'altra è stata estratta viva dalle lamiere ed è stata affidata alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.

Si indaga sulle cause dell'incidente

Al momento le sue condizioni risultano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto di strada piuttosto trafficato. Stando a quanto ricostruito finora, la vettura, che stava trasportando una imbarcazione, è volata giù dal viadotto improvvisamente ma le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Non è chiaro se il conducente abbia accusato un malore.