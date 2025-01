video suggerito

Attraversa la strada mentre va a scuola e viene investita da un'auto: grave una bambina di 11 anni Un bambina di 11 anni è stata trasferita in gravi condizioni in ospedale a Treviso dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada mentre andava a scuola.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura per una bambina di 11 anni. La piccola stava attraversando la strada per andare a scuola quando è stata travolta da un'auto davanti alla chiesa di Lago, in provincia di Treviso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l'automobilista di una Fiat Panda ha raccontato che non ha fatto in tempo a frenare. Si è trovata davanti la bambina in un tratto di strada dove non ci sono le strisce pedonali. Purtroppo l'impatto è stato inevitabile, costringendo la piccola a una caduta rovinosa sull'asfalto.

Subito sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 una volta sul posto hanno giudicato le condizioni della piccola gravi tanto che lei non rispondeva alle loro domande. Così la corsa con la massima urgenza in ambulanza a Vittorio Veneto e poi, da lì, a Treviso in elicottero. Si spera che la bimba possa riprendersi presto.

Sul luogo dell'incidente intanto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto che hanno eseguito tutti in rilievi del caso e indagano per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.