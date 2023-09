Atterraggio d’emergenza in mare: ultraleggero finisce in acqua a Riva degli Etruschi, paura tra i bagnanti Davanti alla spiaggia di Riva degli Etruschi, in provincia di Livorno, un aereo ultraleggero ha dovuto realizzare una manovra di emergenza e atterrare in mare. Il 65enne alla guida è rimasto fortunatamente illeso. Indagini in corso della guardia costiera per chiarire la dinamica di quanto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 29 settembre.

Sono stati momenti di grande apprensione per i bagnanti che nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 settembre, si trovavano sulla spiaggia di Riva degli Etruschi a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Intorno alle 13 infatti chi era presente ha assistito a un atterraggio di emergenza in mare, fortunatamente non grave, che ha coinvolto un velivolo ultraleggero pilotato da un uomo livornese di 65 anni, come riporta Il Tirreno.

Il pilota si è trovato costretto a compiere l'atterraggio vicino alla linea di costa, a 40-50 metri circa. L'aereo è planato sulla superficie dell'acqua, nel mare di fronte alla spiaggia di Riva, e il 65enne è riuscito poi a fermare la sua corsa. In acqua in quel momento, quando il motore si è fermato, non erano presenti bagnanti ma, in caso contrario, la storia si sarebbe potuta trasformare in tragedia. A raggiungere per primi il luogo della caduta e a prestare soccorso al pilota sono stati alcuni bagnanti che si trovavano nelle vicinanze.

Subito dopo sono intervenuti anche dei due bagnini assegnati alle torrette del servizio di salvataggio 14 e 16, Valerio Pozzi e Lorenzo Angelini, che hanno raggiunto il punto in cui il velivolo è caduto, aiutando il 65enne a raggiungere la riva. L’uomo alla guida del mezzo è rimasto praticamente illeso, ha riportato solo lievi escoriazioni su un braccio, per le quali è stato medicato e non è stato portato in ospedale. Anche l'aereo si è danneggiato solo lievemente.

Restano ancora da chiarire le cause della manovra, se sia stata determinata da una manovra sbagliata o a problemi tecnici del velivolo. Sono in corso le indagini degli uomini della guardia costiera. Dopo le prime manovre di salvataggio, sul posto, oltre alla guardia costiera, sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di San Vincenzo. Il mezzo è stato riportato a riva, non si sono verificati sversamenti di carburante in mare.