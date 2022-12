Assalto portavalori, fonti investigative a Fanpage: il bottino è di oltre 1 milione di euro L’assalto al portavalori fermato a Giave, ieri sulla strada Statale 131 in Sardegna, ha fruttato oltre un milione di euro. Il blindato stava trasportando le pensioni da consegnare negli uffici postali di Nuoro.

A cura di Biagio Chiariello

Sarebbe di oltre un milione di euro il bottino col quali sono riusciti a fuggire i rapinatori che hanno assaltato un furgone portavalori della ditta Vigilpol sulla statale 131, all’altezza di Giave, innescando una sparatoria che ha provocato tre feriti, due guardie giurate e una ragazza. Fonti investigative lo hanno confermato a Fanpage.it.

Fino a ieri, si pensava che la rapina armata avesse fruttato un malloppo abbastanza esiguo, ma è evidente che il ricalcolo ha restituito un'altra, diversa realtà. Il portavalori stava trasportando le pensioni da consegnare negli uffici postali di Nuoro.

Nel frattempo prosegue la caccia alla banda di malviventi (in azione una decina di persone), scappati su due auto risultate rubate e ritrovate poco dopo in fiamme nella foresta nuorese di Badde Salighes, a pochi chilometri dal luogo dell’agguato, nel territorio di Bolotana.

Leggi anche Presa la banda del bancomat, 21 colpi in tre anni per oltre un milione di euro

Le indagini comunque sono in corso nella massima riservatezza. Ancora non è chiara la formazione del commando e la via di fuga percorsa. Le stesse fonti investigative ieri hanno confermato a Fanpage.it che nel corso della sparatoria sono state usate armi da guerra, come ha spiegato il titolare della Vigilpol, Giovanni Puggioni: "I nostri blindati sono a prova di kalashnikov, i banditi devono aver usato armi da guerra".

Stanno meglio i tre feriti coinvolti nella sparatoria: le due guardie giurate e la donna. I tre ieri sono stati ricoverati al Santissima Annunziata di Sassari e oggi potrebbero essere dimessi. Sono stati sottoposti tutti a interventi chirurgici: l'autista del blindato, 38 anni, e il capo scorta, 51 anni – Un terzo è miracolosamente illeso. Ai due vigilantes sono state estratte schegge conficcate nelle gambe, alla donna è stato tolto un proiettile da un braccio. Proiettile su cui sarà fatta ora una perizia balistica.