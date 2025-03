video suggerito

Assalto a portavalori in Sardegna, rubati 90mila euro: ladri in fuga dopo aver sparato 7 colpi di fucile Nuovo assalto a un portavalori in Sardegna, dove sono stati portati via da due rapinatori armati 90mila euro. I dispositivi di sicurezza hanno funzionato e dunque le banconote rubate sono inutilizzabili perché macchiate. I ladri sono attualmente in fuga. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è verificato in mattinata nel Nuorese un assalto a un blindato portavalori sulla strada provinciale 24 tra i comuni di Lodè e Torpè. Sono stati esplosi 7 colpi di fucile calibro 12 ma nessuno in direzione dei vigilantes della Mondialpol. Non sono stati registrati feriti.

I ladri sono riusciti ha portare via un a somma inferiore ai 100mila euro secondo quanto confermato dalla responsabile regionale della società di trasporto valute, che ha anche fatto sapere che ha funzionato il dispositivo di sicurezza. Le banconote rubate sarebbero quindi inutilizzabili perché macchiate.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Siniscola insieme agli specialisti della scientifica. È attualmente in corso una gigantesca caccia all'uomo, con posti di blocco tra Nuorese e Gallura alla ricerca dei banditi in fuga.

Il fatto si è verificato intorno alle 11 di questa mattina lungo la provinciale 24. Stando alla prima ricostruzione, due auto avrebbero superato a tutta velocità il furgone Mondialpol sparando alla carrozzeria per costringere l'autista a fermarsi.

Subito dopo sono scesi dalle macchine due rapinatori armati di fucile calibro 12 che hanno portato via circa 90mila euro, seppur macchiati in seguito all'attivazione del sistema di sicurezza. Al momento è ancora in corso la caccia all'uomo tra Nuorese e Gallura. Smentita la notizia riportata in un primo momento dai quotidiani locali secondo la quale uno dei rapinatori sarebbe fuggito a piedi nelle campagne circostanti. I due rapinatori avrebbero infatti fatto perdere le loro tracce a bordo di un mezzo non meglio specificato.

Le indagini e le ricerche sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e le identità dei due malviventi ancora in fuga. C'è sollievo, invece, per il mancato ferimento dei vigilantes.