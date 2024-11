video suggerito

Asiago, pedone viene investito da un'ambulanza e muore Il tragico incidente è avvenuto ieri in località Puffele di Lusiana, poco dopo sette di sera.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Ha suscitato profondo sgomento in tutto il territorio dell’altopiano di Asiago la notizia della morte di un uomo di 43 anni che ieri sera è stato investito da un’ambulanza. Il tragico incidente è accaduto in località Puffele di Lusiana, poco dopo sette di sera.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri l’uomo sarebbe stato falciato dal mezzo di soccorso di un’associazione di volontariato mentre stava camminando a bordo strada.

Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito e gli stessi volontari hanno cercato di prestagli i primi soccorsi, chiedendo aiuto all’ospedale di Asiago che ha immediatamente mandato un’ambulanza del Suem. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo a lungo aiutati anche dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Ma per il 43enne di Asiago purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per determinare le cause del sinistro.