Asia travolta e uccisa mentre passeggia con le amiche, genitori donano gli organi: “Gesto coraggioso” I genitori della piccola Asia Nicosia hanno acconsentito alla donazione degli organi. La 12enne è morta dopo essere stata investita da un’auto ad Alcamo Marina mentre passeggiava con le amiche.

A cura di Gabriella Mazzeo

In queste ore la comunità di Alcamo, in Sicilia, si sta stringendo alla famiglia di Asia Nicosia, la dodicenne che una settimana fa è stata travolta da un'auto mentre camminava sull'ex statale 187 di Alcamo Marina.

La minore è morta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale e i genitori hanno deciso di donare gli organi. Mentre le indagini a carico del 20enne che ha travolto la piccola Asia continuano, i residenti di Alcamo fanno a gara per far sentire la loro vicinanza alla mamma e al papà.

Il cordoglio è arrivato anche dalla scuola che la 12enne frequentava con ottimi risultati, l'istituto Pietro Maria Rocca. "Il dirigente scolastico, i docenti, il personale Ata, il consiglio d'istituto e tutta la comunità scolastica si uniscono al dolore della famiglia – si legge in una nota della scuola -. Siamo affranti per il grave lutto".

Parole di conforto anche dalla vicesindaca di Alcamo, che ha espresso il dolore dell'intera amministrazione comunale. "Asia ha lottato fino alla fine ma non ce l'ha fatta – ha affermato Caterina Camarda -. Da genitori ci sentiamo ancor più vicini alla famiglia che sta subendo tutto questo dolore. Sono sicura che la comunità farà di tutto per dare forza ai questi due genitori che da oggi dovranno fare i conti con un vuoto grande e inspiegabile".

I genitori della 12enne hanno scelto di donare gli organi spinti anche dai consigli di Don Enzo Santoro, loro guida spirituale in questi giorni di grande dolore.

"Questa decisione non può che arrivare da una grandissima profondità umana – ha spiegato Don Enzo al quotidiano Il Giornale di Sicilia -. Seppur segnati da un dolore enorme, questa mamma e questo papà hanno trovato dentro di loro abbastanza bellezza, generosità e coraggio per prendere una scelta di questo tipo".

Il parroco di Alcamo ha rivolto poi un pensiero anche al 20enne indagato per la morte della ragazzina. Il giovane era alla guida della sua Opel Corsa quando ha travolto la minore nel pomeriggio del 12 settembre scorso. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: secondo quanto reso noto, però, il 20enne si sarebbe fermato a prestare soccorso.

"La famiglia di Asia è matura e consapevole – ha sottolineato Don Enzo -. Non si capacita dell'accaduto, ma è comunque pronta all'accoglienza e a mostrare un segno di vicinanza per provare a dialogare con questo ragazzo".