Investita ad Alcamo Marina, la 12enne Asia muore dopo una settimana: i genitori donano gli organi È stata investita da un’auto mentre camminava con le amiche a bordo strada la 12enne Asia Nicosia morta questa mattina all’ospedale dei Bambini di Palermo. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la 12enne Asia Nicosia, investita da un'auto mentre camminava con due amiche lungo l'ex statale 187 ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. L'incidente è avvenuto una settimana fa e la piccola era stata immediatamente soccorsa e trasportata in condizioni critiche all’ospedale dei Bambini di Palermo: le sue condizioni purtroppo non sono migliorate col passare dei giorni e questa mattina è arrivata la notizia della morte.

I genitori di Asia hanno deciso di acconsentire all'espianto degli organi. Uno sarà destinato all’Ismett, gli altri in altre regioni. Intanto proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto per mano di un giovane di 20 anni: era lui infatti alla guida della Opel Corsa che ha travolto in pieno la piccola Asia. L'impatto è stato così violento che il corpo della 12enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Particolarmente grave una ferita alla testa che ha richiesto l'intervento immediato del 118 giunto sul posto con un elicottero.

Ad Asia sono state prestate le prime cure sul posto prima di essere trasferita in elisoccorso nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico di Palermo: qui i medici hanno tentato un intervento chirurgico alla testa che purtroppo non si è rivelato sufficiente a salvarle la vita. Il cuore di Asia ha infatti smesso di battere questa mattina. Il giovane conducente ha dichiarato alla polizia municipale di non essersi accorto della dodicenne perché abbagliato dal sole: Asia sembra che stesse camminando sul ciglio della strada quando è stata investita. Saranno comunque le indagini a chiarire le responsabilità del 20enne per cui si prefigura l'accusa di omicidio stradale.