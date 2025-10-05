Arriva la Superluna Piena in Ariete 7 ottobre: tiriamo fuori i nostri bisogni emotivi

Martedì 7 ottobre 2025 ci sarà la Superluna piena nel segno dell’Ariete: un momento intenso nel quale far valere le nostre ragioni e i nostri bisogni emotivi. Ariete, Cancro, Capricorno e Bilancia i segni più coinvolti.

La Luna piena in Ariete sarà martedì 7 ottobre 2025 intorno alle 5:50 del mattino in Italia e sarà una Superluna, ovvero una Luna piena nel suo punto di orbita vicino alla Terra.

La fase di Luna piena di per sé è, ogni mese, un momento di esplosione di quelli che sono i nostri bisogni, le nostre paure, le nostre tensioni più profonde. Per questo, durante la fase di Luna piena siamo sempre più portati a far sentire i nostri bisogni e le nostre fragilità emotive in una modalità dirompente, passionale, travolgente.

In questo caso la Luna piena si troverà anche nel primo dei segni di fuoco, ovvero l’Ariete, famoso proprio per essere un segno guerriero, indipendente, tenace e di sicuro non un segno zodiacale che si contiene, si trattiene diplomaticamente o si impaurisce timoroso. L’Ariete è il segno dominato da Marte, un pianeta potente nella sua forza e nelle sue energie. In più l’Ariete è il segno zodiacale legato all’io, all’uno, un segno che amplifica l’ego e i suoi bisogni di realizzazione e riconoscimento. Per questo la Luna piena in Ariete è sempre un momento di particolare forza nell’esprimere quello che sentiamo, viviamo e di cui abbiamo bisogno.

I segni zodiacali più coinvolti in questa Luna piena saranno i segni cardinali, ovvero Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno. Soprattutto la Bilancia ospiterà, come sempre, il Sole che nella fase lunare della Luna piena è proprio perfettamente opposto alla Luna. Il Sole in Bilancia è un io che ricerca l’armonia e soprattutto la condivisione con l’altro, nelle relazioni intime e in quelle quotidiane.

Infine, vi ricordo che la Luna piena nel segno dell’Ariete è anche conosciuta con il nome di "Luna Piena del Cacciatore", un nome che come sempre deriva dai nativi americani.

Il significato della Superluna Piena in Ariete martedì 7 ottobre

La Luna piena nel segno dell’Ariete di martedì 7 ottobre 2025 sembra proprio voler contrapporre in purezza i due simboli della Bilancia, dove si trova il Sole, e dell’Ariete, dove si trova la Luna. Questo è proprio uno scontro tra l’altro e il noi, ovvero la grande necessità di ristabilire e mantenere un equilibrio tra il desiderio di ricevere approvazione, creare un’armonia con l’altro e contemporaneamente dare spazio e voce al nostro io, ai nostri bisogni, alla nostra personalità. Questo equilibrio è davvero importante, direi proprio alla base della nostra pacifica relazione con le persone che ci circondano.

Un dato è che l’opposizione di Sole e Luna avviene a 14° dei rispettivi segni zodiacali e, dato che sia il Sole che la Luna sono liberi dalle sollecitazioni con altri pianeti, è proprio come se i due simboli fossero vissuti in purezza.

L’altro aspetto importante da segnalare nel cielo del 7 ottobre 2025 è la quadratura praticamente perfetta tra Mercurio e Plutone. Questo significa che nel dialogo, proprio in quella relazione che cerchiamo di mantenere armoniosa, è importante essere onesti e chiari perché il rischio di essere fraintesi e la paura di esprimere ciò che vogliamo davvero possono creare problemi.

Nonostante quindi la fase di Luna piena sia di solito una fase particolarmente tesa e nervosa, a costo di qualche piccola litigata consiglio di dialogare con chiarezza con le persone a cui tenete, soprattutto se ci sono dei sospesi.

Gli effetti della Superluna Piena in Ariete segno per segno

ARIETE

Sei ovviamente tu uno dei grandi protagonisti di questa Luna piena e, se è vero che il rischio è quello di perdere le staffe e dimostrarti in tutta la tua energia incontenibile, direi che possa essere una buona occasione per rimettere in chiaro i tuoi bisogni e soprattutto far valere il tuo pensiero.

TORO

La fase di Luna piena, indipendentemente dai segni zodiacali coinvolti, insieme a Marte a sfavore può renderti insofferente e insopportabile. La voglia che hai di arrabbiarti è davvero altissima. Pensaci bene prima di fare dichiarazioni.

GEMELLI

Le energie saranno completamente incontenibili e, se si parla di un ego che vuole farsi valere, il tuo non è da sottovalutare. Quindi oggi preparati a grandi esplosioni di creatività ma anche a qualche capriccio fuori luogo.

CANCRO

In quanto segno cardinale anche tu, caro Cancro, sarai particolarmente sollecitato da questa Luna piena in Ariete. Considerando anche Marte che ti supporta, direi che possa essere il momento giusto per tirare fuori le unghie, in tutti i sensi!

LEONE

La Luna piena ti infervora, ti infiamma e soprattutto ti manda un po’ in paranoia: occhio prima di accusare qualcuno di non essere abbastanza attento nei tuoi confronti, forse sei tu che ti senti un po’ perduto.

VERGINE

Sarà la Luna piena in Ariete, sarà che il pianeta dell’amore è proprio nel tuo segno zodiacale, ma non hai alcuna intenzione di trattenere i tuoi sentimenti, che saranno invece espressi a gran voce e con tutta l’intensità di cui sei capace.

BILANCIA

Insieme all’Ariete, sei il grande segno protagonista di questa Luna piena e credo proprio che il momento possa essere giusto per ritrovare un equilibrio che ti porti a uscire, a esprimerti ed esporti andando oltre la paura di non piacere, di essere giudicata, di essere criticata. Ti piacerà parecchio!

SCORPIONE

Direi che potrai sfruttare questa Luna piena nel segno dell’Ariete per esprimere tutta la tua passione, il tuo coinvolgimento intellettuale e fisico, la tua energia erotica. Meglio di così non si può!

SAGITTARIO

Con la Luna piena nel segno dell’Ariete e soprattutto Venere che non ti fa venire voglia di piacere ed essere simpatico, dirai tutto quello che pensi senza filtri, ogni tanto esagerando un po’ con la voglia di impartire delle lezioni.

CAPRICORNO

Questa Luna piena nel segno dell’Ariete ti coinvolge parecchio e, fossi in te, cercherei in tutti i modi di mantenere la calma. La possibilità che tu ti senta ignorato e che di conseguenza alzi la voce un po’ troppo è davvero altissima. Preparati scorte di camomilla.

ACQUARIO

È bella tutta l’energia che hai e soprattutto la voglia che hai di farti sentire, occhio però a non esagerare con i rimproveri, le rimostranze, le polemiche. Marte a sfavore e la Luna piena contemporaneamente potrebbero renderti fuori controllo.

PESCI

Questa Luna piena sarà perfetta per prendere coraggio nelle tue idee e mettere in pratica i tuoi progetti. Il Pesci timido e cauto è pronto a nuotare nell’oceano!