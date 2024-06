Arriva il caldo in Italia, domani 9 giugno bollino arancione a Bari e giallo in 7 città: oltre 35 gradi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Arriva il caldo estivo in Italia e scattano i primi allarmi per le temperature torride. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da poco avviato per il 2024, segnala infatti il primo bollino arancione proprio per questo weekend con le temperature che schizzano verso l'alto anche oltre 35 gradi, in particolare sulle regioni e città meridionali. Responsabile dell'ondata di calore sull'Italia è l'arrivo sul nostro Paese dell’anticiclone africano. In particolare per la giornata di domani, domenica 9 giugno, è prevista una allerta arancione a Bari e gialla in 7 città, tutte al centro sud.

Allerta caldo domenica 9 giugno, Bari la città da bollino arancione

Per la giornata di domani, domenica 9 giugno, dunque a Bari è allerta arancione per le ondate di caldo con temperature oltre i 35 gradi nel capoluogo pugliese. Si tratta del livello 2 su una scala di tre che indica condizioni meteorologiche e temperature elevate che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio come bimbi e anziani.

Bollino giallo domani 9 giugno in 7 città

Allerta gialla di livello 1, invece, domani 9 giugno in 7 città: si tratta di Ancona, Cagliari, Campobasso, Catania, Napoli, Palermo e Perugia. Come spiega il bollettino con le ondate di calore del ministero della Salute, che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, si tratta di un livello di Pre-allerta con condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.

Le previsioni meteo di domani 9 giugno

Le previsioni meteo per domani domenica 9 giugno indicano una Italia spaccata in due con caldo al sud e nuvolosità al nord dove assisteremo anche a temporali intensi, prima sulle Alpi e poi anche in Pianura. Sulle regioni settentrionali nubi sparse già in mattinata con piogge dapprima isolate e limitate ai rilievi alpini, poi più diffuse nel pomeriggio, con temporali intensi possibili anche sulla pianura per Piemonte, Lombardia e Veneto. In serata le piogge interesseranno anche la Liguria e la Toscana e qualche precipitazione potrà arrivare anche per l’Umbria e il Lazio. Giornata soleggiata al sud con temperature elevate per le zone interne del meridione ma con nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio.