Arrestato per truffa e peculato il prof delle assenze record per 3 anni a Treviso: era latitante da giugno È stato arrestato a Taranto il docente delle assenze record per 3 anni in un istituto tecnico di Treviso. Il docente, che era stato licenziato a settembre, era in realtà ricercato in Italia da giugno per i reati di truffa e peculato commessi nella sua attività parallela di commercialista.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva sulle spalle circa 550 giorni di assenza in un istituto tecnico di Treviso (dal quale fu poi licenziato quando inaspettatamente si ripresentò). Adesso, a un mese da quel licenziamento "inaspettato", il professore 60enne di origini tarantine è stato arrestato con l'accusa di peculato e truffa aggravata.

Il docente mancato, infatti, era anche un commercialista inseguito dalle forze dell'ordine e latitante da diverso tempo. L'uomo è stato arrestato dopo un periodo di "latitanza" iniziato nel giugno scorso: a mettergli le manette, gli uomini e le donne della squadra mobile di Taranto dopo una lunga attività di indagine condotta in tutta Italia, dove già era ricercato. Il provvedimento cautelare è stato eseguito su disposizione della Procura di Taranto.

Il commercialista deve ora scontare una condanna di 7 anni e 8 mesi per un cumulo di pene a seguito di reati consumati alcuni anni fa. Il docente si era ripresentato nell'istituto tecnico di Treviso alla fine di settembre per "prendere servizio" dopo quasi tre anni in cui la scuola lo aveva aspettato. Dopo 550 giorni di assenza, ha trovato la porta della presidenza chiusa per lui.

Il licenziamento è arrivato dopo anni di attesa da parte dell'istituto scolastico: il 60enne era infatti immesso in ruolo a tempo indeterminato dal 2011 e aveva accumulato negli anni 550 giorni di assenze ingiustificate: per il primo anno di servizio non aveva mai fatto un appello in classe per aspettativa, mentre per gli altri due anni aveva presentato continue assenze per malattia non continuative ma spezzettate, spesso tra il lunedì e il sabato. A queste ultime, intervallava altre assenze non giustificate.

Quando l'uomo ha provato a riprendersi la cattedra, è stato fermato all'ingresso dell'istituto superiore che aveva già compiuto l'iter procedurale previsto e timbrato per il licenziamento con il parere favorevole dell'ufficio scolastico di Treviso.