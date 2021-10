Armando Zamparini morto a 23 anni, la famiglia: “Si è spento serenamente nel suo appartamento” “Si è spento serenamente nella sua abitazione” ha fatto sapere tramite una nota dei legali la famiglia di Armando Zamparini, il 23enne figlio dell’ex patron del Palermo morto improvvisamente a Londra dove si trovava per motivi di studio. Smentita l’ipotesi che il giovane soffrisse di una patologia cardiaca.

A cura di Gabriella Mazzeo

"Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair, a Londra". Lo hanno detto i familiari di Armando Zamparini, figlio dell'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini. "Al concludersi delle formalità amministrative – prosegue la nota dei legali della famiglia – Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e sepolto. La famiglia non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni ulteriori in merito, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la privacy in questo momento sia rispettata". Secondo quanto riferisce Il Corriere, il cadavere del 23enne è stato ritrovato nella sua abitazione privata di Londra ed è stata smentita l'ipotesi che soffrisse di una patologia cardiaca. Gli esami restano ancora in corso.

Secondo le prime indiscrezioni, Armando Zamparini era stato ritrovato all'interno di una stanza d'albergo nella capitale inglese. Il ragazzo si trovava in Inghilterra per motivi di studio. I genitori sono in viaggio per raggiungere la Gran Bretagna. Armando era l'unico figlio nato dal matrimonio di Maurizio Zamparini e Laura Giordani. La polizia londinese ha aperto indagini sul decesso. Secondo le prime ricostruzioni, a trovare il corpo del giovane sarebbe stato un domestico. Si attende però il risultato dell'autopsia e delle analisi tossicologiche.

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio per Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo. I primi ad esprimere il cordoglio, il presidente Dario Mirri e tutta la squadra del Palermo FC. "Ci stringiamo tutti nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando" scrive la squadra in un comunicato stampa. "Il suo ricordo resterà vivo nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e lo hanno visto crescere durante la presidenza Zamparini. Ai genitori e ai familiari di Armando vanno le nostre più sentite condoglianze".

L'ipotesi di una patologia cardiaca

Secondo le prime indiscrezioni fornite dopo il ritrovamento del cadavere, il giovane avrebbe sofferto di una patologia cardiaca. La famiglia però ha smentito l'ipotesi di una patologia, asserendo tramite gli avvocati che Armando aveva sempre goduto di buona salute. Alla base del decesso, dunque, non dovrebbe esserci una malattia pregressa. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dalle analisi sul corpo del 23enne.