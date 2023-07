Arianna, Eleonora e Giovanni, chi erano le 3 giovani vittime dell’incidente sulla Caltanissetta-Gela Chi sono le tre giovani vittime dell’incidente avvenuto domenica sulla Ss626 Caltanissetta-Gela. “Un evento drammatico che ci lascia attoniti, siamo vicini alle famiglie”, le parole del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. Due delle vittime siciliane, la terza toscana.

A cura di Susanna Picone

Eleonora Modica e Giovanni Fossile

Eleonora Modica, Giovanni Fossile e Arianna Ceccarelli: sono tre le vittime del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 626 che collega Caltanissetta a Gela. Tre giovani – la più grande aveva 36 anni, il più piccolo 28 – che viaggiavano a bordo di due auto che si sono scontrate sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all'altezza del viadotto Capodarso.

Eleonora Modica, palermitana di 31 anni, si è spenta all’ospedale Sant’Elia, dove era stata portata dopo il terribile schianto. Eleonora era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Nonostante le condizioni disperate hanno anche tentato di operarla, ma la trentunenne è morta durante l'intervento chirurgico. La donna viaggiava insieme a Giovanni Fossile, bagherese di 28 anni, morto sul colpo.

Giovanni Fossile

I due ragazzi stavano tornando da una giornata di mare quando la loro auto si è scontrata con un'altra su cui viaggiavano Arianna Ceccarelli, una donna toscana di 36 anni anche lei deceduta, e un quarantunenne che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Enna.

“Esprimo vicinanza e profondo cordoglio a nome mio personale e della città di Bagheria alle famiglie Fossile e Modica per la tragica e prematura scomparsa di Giovanni ed Eleonora. Un evento drammatico che ci lascia attoniti, siamo vicini alle famiglie”, le parole del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, appresa la notizia del tragico incidente.

Tanti i messaggi lasciati in queste ore sui social per le giovani vittime dello schianto di domenica pomeriggio. “Eri una ragazza splendida, educata, sempre solare ed affettuosa e sono fiera di averti conosciuta. Continua a sorridere da lassù, angelo bello”, uno dei post dedicati ad Eleonora Modica, che era un'esperta chinesologa e lavorava in uno studio per la correzione delle devianze posturali. Sia Eleonora che Giovanni erano due amanti del ballo, in tanti in queste ore li ricordano anche per questa loro passione comune.

Eleonora Modica

Arianna Ceccarelli, 36 anni, arrivava da Greve in Chianti. Si trovava in Sicilia per trascorrere un periodo di vacanza. Nell’incidente sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, anche due quarantenni che si trovavano su una terza auto marginalmente coinvolta nell’incidente mortale.