Incidente sulla Caltanissetta-Gela, scontro tra auto: 3 morti e 3 feriti, tornavano dal mare Incidente ieri sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso tra due auto che si sono scontrate per cause in via di accertamento. Tre le vittime: Eleonora Modica, 31 anni, deceduta in ospedale, Giovanni Fossile (28) e Arianna Ceccarelli (36), morti sul colpo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Domenica di sangue sulle strade siciliane. È di 3 morti e 3 feriti il bilancio aggiornato di un incidente verificatosi ieri, domenica 30 luglio, intorno alle 19 sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all'altezza del viadotto Capodarso, quando due auto, una Opel Corsa e di una Toyota Yaris, si sono scontrate per cause che sono ancora in via di accertamento.

Due delle vittime sono decedute sul colpo, mentre una terza è morta dopo essere stata trasferita in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia. Eleonora Modica, 31 anni, questo il nome della ragazza, era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la trentunenne è morta durante l'intervento chirurgico.

La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un'altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Enna. Una terza auto, con a bordo due quarantenni è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.

Leggi anche Schianto mortale all’alba, Tommaso e Mattia morti nello scontro tra due auto a Jesolo

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, con il traffico rimasto bloccato per ore, mentre gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Secondo un primo accertamento dei carabinieri, come riporta la stampa locale, alla base dello scontro ci sarebbe una manovra azzardata, un’invasione di corsia che non ha evitato lo scontro frontale tra le due utilitarie.