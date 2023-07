Aria condizionata in auto, multe fino a 444 euro: quando è vietata e quando si può accendere L’utilizzo dell’aria condizionata in auto durante l’estate può essere indispensabile, ma è importante fare attenzione e rispettare le norme del Codice della strada per evitare sanzioni salate…

A cura di Biagio Chiariello

C'è chi in questi giorni di caldo forse preferisce il tempo trascorso in auto piuttosto che quello all'aria (torrida) aperta. Accendere l’aria condizionata in macchina consente agli automobilisti di sfuggire, almeno momentaneamente, alle temperature altissime di questo periodo.

Non tutti sanno però che in alcuni casi il condizionatore della vettura deve rimanere spento. Pena multe salatissime che arrivano fino a 444 euro.

Cosa dice il codice della strada sull'aria condizionata in macchina

Il codice della strada parla chiaro: è vietato tenere acceso il motore ad auto in ferma o in sosta, con l'aria condizionata accesa.

Leggi anche Carta acquisti spesa 2023, quando arrivano i 382 euro e come capire se si è beneficiari

È giusto chiarire che con "sosta" si intende "la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente", da non confondere quindi con l’"arresto o interruzione" della marcia dovute al traffico (semafori o coda per esempio) e la "fermata" intesa come "temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata".

Perché esiste questa norma

Una norma, che in realtà non è neanche novità e serve chiaramente a difendere l'ambiente: è stata introdotta nel 2007 per ridurre gli effetti dell'inquinamento, modificata nel 2010, aggiornata negli importi delle multe nel 2014 e ad aprile 2022 (da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro).

In particolare, il comma 7-bis nell'articolo 157 del codice della strada dice:

È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00.

Quando è consentito accendere il condizionatore

Via libera, dunque, all'aria condizionata se siamo in marcia, ma se ci si ferma a bordo strada per telefonare o per aspettare qualcuno, bisogna spegnerla.

Nel corso degli anni qualcuno ne ha già fatto le spese. A Como un automobilista è stato costretto a pagare 218 euro di sanzione per essersi fermato a lato della carreggiata con motore e aria condizionata accesa mentre era a telefono.