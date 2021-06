Un bambino di 9 anni è stato investito da una moto questa mattina 22 giugno ad Olmo, alle porte di Arezzo, sulla regionale 71. Il piccolo si trova attualmente in prognosi riservata in rianimazione. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso, ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il centauro. Sul posto si sono portati immediatamente, per i soccorsi, gli operatori del 118 aretino e i vigili del fuoco del comando di via degli Accolti; gli agenti della Polizia municipale di Arezzo hanno effettuato i rilievi e la gestione del traffico.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi 22 giugno. Sia il bambino travolto che il motociclista, che ha 47 anni, sono aretini. Quest'ultimo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Sono ancora al vaglio degli inquirenti circostanze e motivi del sinistro: da una prima ricostruzione effettuata dai poliziotti della Municipale, sembrerebbe che il bambino, che era accompagnato dalla nonna e dal fratello di poco più grande, stesse attraversando la strada. Tra le ipotesi che si fanno largo quella che il piccolo sia sfuggito al controllo dei parenti provando ad attraversare. La moto, che arrivava dalla Valdichiana nella direzione di Arezzo, sarebbe finita fuori strada nel tentativo, vano, di evitarlo. Nell'area del sinistro non ci sarebbero strisce pedonali, tuttavia se non ci sono entro 100 metri dal luogo dell'incidente (come parrebbe) per legge è consentito attraversare la strada fuori dalle strisce.