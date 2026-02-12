Attualità
Arezzo, esplodono le bombole di ossigeno trasportate su un camion: tre feriti, furgone in fiamme

Almeno quattro le esplosioni a Bibbiena nella mattina di oggi poco dopo le 10: a fuoco il camion che trasportava le bombole di ossigeno. Tre i feriti nell’incidente: in corso le operazioni dei vigili del fuoco.
A cura di Davide Falcioni
Immagine

Delle bombole di ossigeno trasportate a bordo di un camion sono scoppiate questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena, in provincia di Arezzo: le esplosioni sono state almeno quattro e in in via Michelangelo, dove si sono verificate, si sono immediatamente portati Vigili del Fuoco, carabinieri e soccorritori del 118. Il bilancio è di tre persone ferite o intossicate dalle fiamme divampate.

Stando a quanto hanno reso noto fonti locali le deflagrazioni hanno causato una colonna di fumo visibile a distanza e allarme tra i residenti della zona. Secondo quanto riferito dal 118, alcune bombole di ossigeno presenti sul camion sono esplose in rapida successione per cause ancora non accertate.

I boati sono stati avvertiti distintamente in diverse zone della cittadina, richiamando l'attenzione di numerosi cittadini. Subito dopo le esplosioni, il camion ha preso fuoco; immediato l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area, mentre il personale sanitario ha attivato il protocollo per le maxi emergenze della Asl Toscana Sud Est.

Sul posto si sono recate quattro ambulanze infermierizzate. Al momento sono in fase di valutazione tre persone rimaste coinvolte nell'episodio: si tratta di un vigile del fuoco che avrebbe riportato ferite lievi ad una mano procurate durante le operazioni di spegnimento. L'autista del furgone ha riportato ferite lievi alle mani per prendere l'estintore, inalando fumi. Portati per scrupolo in ospedale a Bibbiena per controlli, due mamme con due bimbi che erano nella casa sotto la quale è esploso il furgone, e che sono usciti dalle abitazioni in seguito allo scoppio.

Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le cause dell'incendio. L'area è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza.

