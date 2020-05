Dramma ad Arezzo, dove un bambino di 8 anni è morto precipitando dal terzo piano della sua abitazione. E' successo intorno alle 22 di ieri sera in via Montetini, nel cuore del centro storico della cittadina toscana. Secondo le prime indiscrezioni, dopo che i genitori hanno allertato i soccorsi, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito immediatamente il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L'impatto con il suolo è stato talmente violento da procurargli traumi e lesioni che gli sono risultati fatali e a nulla è valsa la corsa contro il tempo per salvargli la vita. Era stato allertato anche l'elisoccorso.

Il bambino era il figlio minore dell'ex calciatore della Fiorentina, Michele Bacis, durante la stagione 2003/2004, e poi ancora dell‘Arezzo, sempre in serie B, e infine allenatore della squadra amaranto negli anni della serie D. La famiglia era già stata colpita da una tragedia nei giorni scorsi. Proprio il difensore, originario di Bergamo, aveva raccontato al quotidiano La Nazione che tra le bare portate via dall'esercito dalla città lombarda per l'emergenza Coronavirus c'era anche quella di suo zio. Sulle cause dell'incidente indaga la polizia per ricostruire i contorni dell'accaduto.